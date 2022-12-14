Hefei'deki Yerel İşletmelere Denizaşırı Geziler Öncesi Eğitim Veriliyor
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HEFEİ, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de yerel işletmelerin devlet desteğiyle iş fırsatları aramak için denizaşırı gezilerine başlamadan önce ısınmaları amacıyla düzenlenen eğitim faaliyeti, 14 Aralık 2022. (Fotoğraf: Xinhua)
HEFEİ, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de yerel işletmelerin devlet desteğiyle iş fırsatları aramak için denizaşırı gezilerine başlamadan önce ısınmaları amacıyla düzenlenen eğitim faaliyeti, 14 Aralık 2022. (Fotoğraf: Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel