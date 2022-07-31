Hefei'deki Batarya Üretimi Tüm Hızıyla Devam Ediyor HEFEİ, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei, son yıllarda güç bataryası üretim şirketleri kurarak ve geliştirerek, yeni enerjili araç endüstrisi için elzem olan güç bataryası sektörünü teşvik etti. HEFEİ, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei, son yıllarda güç bataryası üretim şirketleri kurarak ve geliştirerek, yeni enerjili araç endüstrisi için elzem olan güç bataryası sektörünü teşvik etti. Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de bulunan Hefei Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Alanı'nda yer alan bir batarya üretim şirketinin atölyesindeki imalat hattında çalışan işçiler, 29 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Wu Xiaoli/Xinhua) Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de bulunan Hefei Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Alanı'nda yer alan bir batarya üretim şirketinin atölyesindeki imalat hattında çalışan bir işçi, 29 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Liu Junxi/Xinhua) Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de bulunan Hefei Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Alanı'nda yer alan bir batarya üretim şirketinin atölyesindeki imalat hattında çalışan bir işçi, 29 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Wu Xiaoli/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Tragger Anhui Güncel Haberler

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