Hefei'de Yeni Enerjili Araç Üretimi 1,37 Milyonu Aştı

Hefei'de Yeni Enerjili Araç Üretimi 1,37 Milyonu Aştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Hefei şehri, yeni enerjili araç sektöründe önemli bir atılım gerçekleştirerek 2024 yılında 1,37 milyon araç üretmeyi hedefliyor. Endüstriyel zincirin toplam değeri ise 260 milyar yuanı buldu.

HEFEİ, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei, yeni enerjili araç (NEV) sektöründe önemli ilerlemeler kaydetti. 2024 yılında kentte üretilen yeni enerjili araç sayısı 1,37 milyonu aşarken, endüstriyel zincirin toplam değeri 260 milyar yuan (yaklaşık 36,28 milyar ABD doları) seviyesine ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Pazarda büyük rezillik! Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Pazarda büyük rezillik! Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti

Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
60 yaşındaki adamı '2 saattir bir balık tutamadın' diyerek dövdü, denize attı

60 yaşındaki adamı "Bir balık tutamadın" diyerek dövdü, denize attı
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Rolü şaşırttı
Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır

Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır
Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur

Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı

Dev maça damga vuran anlar! Arda Güler çıldırdı
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.