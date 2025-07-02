Hefei'de Yeni Enerjili Araç Üretimi 1,37 Milyonu Aştı
Çin'in Hefei şehri, yeni enerjili araç sektöründe önemli bir atılım gerçekleştirerek 2024 yılında 1,37 milyon araç üretmeyi hedefliyor. Endüstriyel zincirin toplam değeri ise 260 milyar yuanı buldu.
HEFEİ, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei, yeni enerjili araç (NEV) sektöründe önemli ilerlemeler kaydetti. 2024 yılında kentte üretilen yeni enerjili araç sayısı 1,37 milyonu aşarken, endüstriyel zincirin toplam değeri 260 milyar yuan (yaklaşık 36,28 milyar ABD doları) seviyesine ulaştı.
Kaynak: Xinhua / Güncel