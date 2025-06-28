Hefei'de Alçak İrtifa Ekonomisi ile Yeni Ulaşım Hizmetleri

Hefei'de Alçak İrtifa Ekonomisi ile Yeni Ulaşım Hizmetleri
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Çin'in Hefei kenti, Luogang Parkı'nı alçak irtifa hava ulaşımı üssü haline getirerek hava taksisi ve drone ile yemek teslimatı gibi yenilikçi hizmetler sunuyor. Kentte 100'den fazla alçak irtifa hizmet rotası hayata geçirildi.

HEFEİ, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de, eskiden atıl durumdaki Luogang Parkı, artık alçak irtifa ekonomisi için şehir içi hava ulaşımı üssü ve bir "süper deney alanı" olarak hizmet veriyor. Parkta hava taksisiyle şehir turu ve drone ile yemek teslimatı gibi hizmetler ziyaretçilere sunuluyor.

Son yıllarda Hefei, alçak irtifa ekonomisini hızla geliştirirken tüketim senaryolarını da çeşitlendirdi. Kentte şehir turu, tıbbi malzeme teslimatı, yemek teslimatı, ray hattı denetimi, elektrik hattı kontrolü ve yangın güvenliği devriyesi gibi alanlarda 100'den fazla alçak irtifa hizmet rotası hayata geçirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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