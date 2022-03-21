Hediye ajandayla başladığı günlük tutma işini 31 yıldır sürdürüyor

KARABÜK (AA) - Karabük'te hediye verilen ajandayı değerlendirmek için günlük tutmaya başlayan emekli Mukadder Karadana, 31 yıldır bu tutkusundan vazgeçmiyor.

Bakkal ve eczane kalfalığının ardından emekli olan 75 yaşındaki Karadana, hediye ajandayı değerlendirmek için başladığı günlük tutma sürecinde 32. ajandasını doldurdu.

Her gün şahit olduklarını, dünya ve ülke gündemini günlüğünde değerlendiren Karadana, yazdığı şiirler ile bazı ürünlerdeki fiyat değişimlerini de ajandasına işliyor.

Karadana, AA muhabirine, hiç televizyon seyretmediğini, boş vakitlerini yazarak değerlendirdiğini anlattı.

Her gün aksatmadan yazdığını dile getiren Karadana, "O gün ne olmuş, dünya olayları olsun, mahalli olsun, aile içi olsun, her şeyi yazıyorum. Bazen de fiyat yazarım, bugün yumurtayı kaça almışız? Eskiden tüp vardı, onların bir ay içindeki fiyat değişikliklerini yazdım. Sadece Türkiye değil, dünya haberlerini de yazıyorum. Şu anda olan savaşı günlük takip ederim." diye konuştu.