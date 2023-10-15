Hedep Eş Başkan Adayı Tuncer Bakırhan'dan Yerel Seçim Açıklaması: "Üçüncü Yolu Sunmaya ve Örmeye Devam Edeceğiz"

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin (Yeşil Sol Parti), isim değiştirmesiyle Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (HEDEP) yeni eş genel başkanı seçilecek Yeşil Sol Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, “Dönem halklarla ittifak dönemidir. Seçim hesaplarına sıkışmayan, siyasi partilerle sınırlı kalmayan, nerede direniş varsa orada olan, nerede zulüm varsa karşısında duran, demokratik, toplumsal ittifaklar zamanıdır. Bizim çizgimiz ne iktidarın sömürü düzeni, ne restorasyoncu çizgidir. Biz bu ülkeye baharı getirecek üçüncü yolu sunmaya ve örmeye devam edeceğiz” dedi.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (Yeşil Sol Parti), isim değiştirmesiyle Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (HEDEP) yeni eş genel başkanı seçilecek Yeşil Sol Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, "Dönem halklarla ittifak dönemidir. Seçim hesaplarına sıkışmayan, siyasi partilerle sınırlı kalmayan, nerede direniş varsa orada olan, nerede zulüm varsa karşısında duran, demokratik, toplumsal ittifaklar zamanıdır. Bizim çizgimiz ne iktidarın sömürü düzeni, ne restorasyoncu çizgidir. Biz bu ülkeye baharı getirecek üçüncü yolu sunmaya ve örmeye devam edeceğiz" dedi.

Yeşil Sol Parti, Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nda "Özgürlük İçin Yeniden" sloganıyla 4'üncü Büyük Kongresi'ni düzenliyor. Kongrede partinin ismini YSP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş duyurdu. Beştaş, yeni isimlerinin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olduğunu açıkladı. Beştaş, "Hoş geldin HEDEP. Hep birlikte daha güçlü yarınlara imza atacağız" dedi.

Kongreye, Parti Meclisi ve eş genel başkanlar için tek liste sunulacak. Hazırlık ve Mutabakat Komisyonu'nun, Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan isimlerini kongreye sunacağı öğrenildi. Kabul edilmesi halinde Hatimoğulları ve Bakırhan, partinin yeni eş genel başkanları olacak.

PARTİ AMBLEMİ YSP İLE NEREDEYSE AYNI

Partinin yeni amblemi ise "bilge ağacın" içinden doğan güneş oldu. Amblem "Hareketli, dinamik çizgisellikle bilge ağaç, güneş ve insan figürleriyle ekoloji, değişim ve dönüşüm tarif edilmiştir" şeklinde tanımlandı.

Yeni Eş Genel Başkan Adayı Bakırkan, kongrede yaptığı konuşmada, aşırı sağın dünyada yayılmaya başladığını ve ana akım siyasete dönüşmeye başladığını belirterek, "Böylesi bir atmosferde bizler devrimci mücadeleyi, kültür ve ahlakı, kapitalist modernitenin insafına bırakamayız. Bölgesel ve yerel düzeyde tarihin hızlandığı bir süreçteyiz. Ortadoğu küresel dönüşümlerin hassas terazisi olmaya devam ediyor. Ortadoğu hem görkemli direniş ve değişimlerin kalbi hem de zalim diktatörlerin boy gösterdiği topraklardır" dedi.

"İNSANLIĞA KARŞI SUÇ"

Bakırhan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinerek, "Sömürgeci, işgalci her anlayışa karşı tavrımız ve duruşumuz nettir. Böyle olmaya devam edecektir. Bir halkın işgale karşı direnişi ne kadar meşru ve gerekliyse, bununla ilgili yürütülecek mücadele yöntemi de o kadar önemli ve değerli olduğunu biliyoruz. Bu savaş tüm acımasızlığı ile yaşanırken, bunu durdurmak yerine ateş ile menzile gitmek açıkçası bu savaştan medet ummaktır. Bu savaşın derinleşmesine destek veren herkes insanlığa karşı suç işlemektedir. Filistin'de yaşananlar çok tanıdıktır. Hemen yanı başımızda aynı acıları, aynı ölümleri, aynı kayıpları yaşamaya devam etmekteyiz" diye konuştu.

Bakırhan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da eleştirerek, "İkiyüzlü siyaset nereye kadar?" diye sordu. Bakırhan, "Kürt düşmanlığı sizin asıl politikanızdır" diyerek, Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına şöyle yanıt verdi:

"Demokratik bir anayasa ancak demokratik uzlayışıyı esas alan ve evrensel hukuku kabul eden bir anlayış ile yapılabilir. Evet, biz de yeni bir anayasa istiyoruz. Bu ülkenin Kürtleri, Alevileri, işçileri, kadınları, gençleri de yeni bir anayasa talep ediyor. Ancak bizler ülkenin ezilenleri olarak gerçekten eşitlikçi, gerçekten demokratik ve gerçekten sivil bir anayasa istiyoruz. Ülkede başta Kürt sorunu olmak üzere bütün sorunları gideren bir anayasa yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Özgürlük için, yeniden, toplumun tüm kesimlerinin dahil olacağı, kendini ifade edeceği demokratik anayasa hareketini buradan başlattığımızı belirtmek istiyorum."

YEREL SEÇİM İÇİN "ÜÇÜNCÜ YOL" ÇIKIŞI

Bakırhan, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin de şunları söyledi:

"Kayyumlar ile iradesi gasp edilen bütün belediyelerimizi geri alacağız. Bu seçimde sadece kayyum atanan belediyeleri değil Türkiye'nin bütün bölgelerinden de belediyeleri alacağımızı ve kazanacağımızı bir kez daha buradan sizlere iletmek istiyorum. Mayıs seçimlerinden sonra bütün kurullarımız ile birlikte yeniden güçlü bir çalışmaya başladık. Bu dönemin stratejisini belirlemek üzere aylardır toplantılar alıyoruz. Sizle, halkımız ve emekçilerle buluşmaya devam ediyoruz. Yol haritamızı oluşturmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönem yol haritamızı da siz değerli halkımız ve kamuoyu ile paylaşacağımızı da buradan belirtmek istiyorum.

Dönem halklarla ittifak dönemidir. Seçim hesaplarına sıkışmayan, siyasi partilerle sınırlı kalmayan, nerede direniş varsa orada olan, nerede zulüm varsa karşısında duran, demokratik, toplumsal ittifaklar zamanıdır. Bizim çizgimiz ne iktidarın sömürü düzeni, ne restorasyoncu çizgidir. Biz bu ülkeye baharı getirecek üçüncü yolu sunmaya ve örmeye devam edeceğiz."