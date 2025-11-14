Hedefine Ulaşan Genç Judocu: Sude Nur Haran Uluslararası Şampiyonluk Kazandı

MANİSA'da 5 yıl önce arkadaşlarının tavsiyesiyle judo sporuna başlayan lise öğrencisi Sude Nur Haran (15), ocak ayında kolunun dirseğinden kırılmasına rağmen pes etmedi. Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından mindere geri dönen sporcu, Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilen 'Uluslararası 14'üncü Mioki Açık Judo Turnuvası'nda 'Ümitler 52 Kilogram' kategorisinde şampiyon oldu.

Yunusemre ilçesinde yaşayan, TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi olan Sude Nur Haran, 5 yıl önce arkadaşlarının tavsiyesiyle mahallesinde faaliyet gösteren ' Manisa 45 Spor Kulübü'nde judoya başladı. Kısa sürede önemli dereceler elde eden Sude Nur Haran, Kasım 2024'te Bosna-Hersek'te düzenlenen 'Borsa Avrupa Açık Judo Turnuvası'nda 'Yıldızlar 48 Kilogram' kategorisinde ikinci olarak uluslararası arenada adını duyurdu. Bu yıl ocak ayında gerçekleştirilen Ümitler Judo İl Birinciliği finalinde rakibiyle girdiği mücadelede sağ kolunun dirseğinden kırılması, kariyerini bitme noktasına getirdi. 5 ay süren tedavi ve fizik tedavi sürecinin ardından azmiyle tekrar çalışmalara başlayan Haran, sakatlığın ardından çıktığı ilk turnuva olan Kocaeli'deki 'Emre Yazgan Judo Turnuvası'nda derece elde edemese de mücadeleden vazgeçmedi. Yoğun antrenman temposu ve güçlendirme çalışmalarının ardından Ağustos 2025'te Edirne'de düzenlenen 'Uluslararası İlknur Kobaş Judo Turnuvası'nda 'Ümitler 52 Kilogram' kategorisinde şampiyonluk kazanan Sude, son olarak 31 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Kuzey Makedonya'da 10 ülke, 41 kulüp ve 367 sporcunun katıldığı 'Mioki Açık Judo Turnuvası'nda aynı kategoride altın madalya elde etti.

'TÜRK BAYRAĞINI GURURLA DALGALANDIRDIM'

Duygularını paylaşan Sude Nur Haran, "Kolum kırıldığında çok zor bir dönem geçirdim. Sporu bırakmam gerektiğini söyleyenler oldu ama ben inandım, pes etmedim. Tedavi sürecimi tamamladıktan sonra hocamın desteğiyle yeniden mindere döndüm. İlk uluslararası maçımda şampiyon olmak benim için büyük bir gurur. Türk bayrağını temsil etmek her şeyden önemli. Hedefim Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.

Genç sporcu ayrıca yaşıtlarına da seslenerek, "Spor insanı hem fiziksel hem duygusal açıdan geliştiriyor. Sokakta vakit geçirmek yerine spora yönelmek insanı disipline ediyor ve kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. Herkes mutlaka bir sporla ilgilenmeli" diye konuştu.

'AZMİYLE ÖRNEK OLDU'

Manisa 45 Spor Kulübü antrenörü Mehmet Gülten (38) ise öğrencisi Sude ile gurur duyduğunu belirterek, "Yaşadığı ağır sakatlığa rağmen örnek bir mücadele ortaya koydu. Fizik tedavi sürecinin ardından güçlendirme çalışmalarına katıldı ve yeniden mindere döndü. Katıldığı turnuvalarda mücadele azmini koruyarak şampiyonluğa ulaştı. Azmiyle örnek oldu. Biz de kulüp olarak öğrencilerimizin hem Manisa'yı hem de Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmesi için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.