Hedef KIZILELMA belgeseli 2. bölümü 8 Temmuz'da yayında

TÜRKİYE'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme aşamaları ve Baykar'ın insansız hava aracı geliştirme yolculuğunu anlatan "Hedef KIZILELMA" belgeselinin ikinci bölümü, 8 Temmuz Cumartesi saat 20.00'de Baykar'ın YouTube kanalında yayınlanacak.< Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayiinde yeni bir çağın kapılarını açan Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı'nın geliştirme serüveninin anlatıldığı 'Hedef KIZILELMA' belgeselinin ilk bölümü 10 Mayıs'ta düzenlenen gala ile ekranlara taşındı. Bayraktar KIZILELMA'nın gökyüzü ile buluştuğu ikinci bölüm ise 8 Temmuz Cumartesi, saat 20.00'de Baykar'ın YouTube kanalında yayınlanacak. Bayraktar KIZILELMA'nın 14 Aralık 2022 tarihindeki ilk uçuşun gerçekleştirildiği ana kadar olan ve merakla beklenen geliştirme sürecinde yaşananlar ilk kez belgeselin Cumartesi günü yayınlanacak ikinci bölümünde yer alacak. Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünü Bayraktar insansız hava araçlarının merak uyandıran hikayesi bu bölümde de devam ediyor.Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, hava-yer görevleriyle beraber yapay zeka kabiliyetiyle hava-hava muharebesi icra edecek. Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine ile muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenerek Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik görevler yapacak. 8.5 ton kalkış ağırlığı, 1500 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan Bayraktar KIZILELMA, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan Bayraktar KIZILELMA, akıllı filo otonomisi ile görev yapabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel