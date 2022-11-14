Hebei Uluslararası Endüstriyel Tasarım Haftası'nda 3.000 Tasarım Çalışması Sergileniyor

Yeteneklerini sergilemek üzere 30 ülke ve bölgeden tasarımcıları kendine çeken Beşinci Hebei Uluslararası Endüstriyel Tasarım Haftası (HIDW) Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Xiong'an Yeni Bölgesi'nde sürüyor.

Serginin tamamı 6.000 metrekarelik bir alanı kapsıyor ve salonda 3.000'den fazla tasarım çalışması sergileniyor.

SES (İngilizce): TAY UNG, CHOISI İnovasyon Tasarım Limited Şirketi'nin Kurucusu:

"Aslında bu benim HIDW'ya dördüncü katılışım. Buraya her gelişiminde kentin değiştiğini ve giderek daha iyi hale geldiği izlenimini ediniyorum. Dolayısıyla, buraya gelmek beni daima heyecanlandırıyor çünkü her şey bana yepyeni geliyor. Ürünlerimin Xiong'an'ın geleceği için oynadığını düşündüğüm rol, tasarım konseptinden fiili üretime kadar ürün yaratmanın döngüsel ekonomi açısından çok sürdürülebilir ve bilinçli bir şekilde yapılabileceğini göstermesidir."

"Tasarım Geleceğin Şehrini Canlandırıyor" temalı etkinlik bütünü, 10-16 Kasım tarihleri arasında hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak 7 gün sürecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xiong'an Yeni Bölgesi'nden bildiriyor. (XHTV)