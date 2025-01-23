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HDV Akademi Lahey'de Açıldı, İslami Araştırmalar ve Eğitim Programları Hedefleniyor

HDV Akademi Lahey'de Açıldı, İslami Araştırmalar ve Eğitim Programları Hedefleniyor
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Hollanda Diyanet Vakfı bünyesinde kurulan HDV Akademi, İslami ve toplumsal araştırmalar ile eğitim programları yürütecek. Açılış töreninde, Müslüman karşıtlığına dikkat çekilerek, akademinin toplum ve üniversite arasında köprü görevi göreceği vurgulandı.

Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) bünyesinde kurulan, İslami araştırmalar ve toplumsal araştırmalar ile eğitim programları alanında faaliyet gösterecek HDV Akademinin açılışı, Lahey'de yapıldı.

HDV Akademinin Lahey'deki binasında düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Lahey Büyükelçiliği Müsteşarı Pınar Gülün, Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Ömer Özgül ile çok sayıda Hollandalı akademisyen ve kurum temsilcisi katıldı.

Program, Amsterdam Hacı Bayram Veli Camisi İmamı Tolga Yasin Çetinkaya'nın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

HDV Akademi Direktörü Zehra Ünver Vlug, akademinin üniversite ile toplum arasında köprü görevi göreceğini söyledi.

Ünver Vlog, " Hollanda'daki Müslüman topluma ilişkin araştırmalar ve eğitim programları yürüteceğiz. Teori ile pratiği harmanlamayı hedefliyoruz." dedi.

Büyükelçi Ünal ise Müslüman karşıtlığının (İslamofobi) Avrupa'daki yükselişine dikkati çekerek, "Liberal değerleriyle tanınan Hollanda'da Müslüman karşıtlığı eğilimin zemin bulmamasını umuyoruz. HDV Akademinin, fikirlerin paylaşımı ve işbirliği için önemli bir platform oluşturacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Din İşleri Müşaviri Özgül ise kurumun, Hollanda'daki Müslüman toplum için önemli araştırmalara ev sahipliği yapacağını vurgulayarak, "Bu kurum, bilgi ve manevi tekemmülü bir arada sunacak." diye konuştu.

Leiden Üniversitesi İslam ve Batı Kürsüsü Profesörü Maurits Berger'in açılış dersinin ardından, "Dijital Çağda Hollandalı Müslümanlar" konulu oturum düzenlendi.

Berger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "HDV Akademinin önemi, üniversite ile toplum arasında bir arayüz olmasından kaynaklanıyor. Müslüman toplumun kendi girişimiyle kurulması ise onu benzersiz kılıyor. Toplumsal konular, kapsayıcılık ve çeşitlilik üzerine çözüm odaklı araştırmalar yapacaklar." diye konuştu.

Berger, "Hollanda toplumu uzun süredir aynı olumsuz konulara, entegrasyon eksikliği, radikalleşme gibi meselelere takılı kalmış durumda. HDV Akademinin bu zihinsel takılmayı aşmaya yardımcı olacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Selman Aksünger - Güncel
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