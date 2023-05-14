Hdp Ysk Temsilcisi Tiryaki: "Yurttaşların Oy Kullanma Mekanlarından Uzaklaştırıldığına Dair Duyumlar Aldık.

HDP YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, “Hiçbir şekilde hiçbir arkadaşımızın sandıkları terk etmemesini istiyoruz. Bazı yerlerde yaygın olmamakla birlikte yurttaşların oy kullanma mekanlarından uzaklaştırıldığına dair duyumlar aldık. Her seçmenin oy kullandığı sandıkta sayım döküm işlemlerine katılma hakkı var. Kimlerin katılabileceği yasada çok açık bir şekilde düzenlenmiştir. Sandık kurulu başkanları, sandık kurulu üyeleri, siyasi partilerin müşahitleri ve o sandıkta oy kullanan seçmenler sandık alanında bulunabilir” diye konuştu.

HDP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, "Hiçbir şekilde hiçbir arkadaşımızın sandıkları terk etmemesini istiyoruz. Bazı yerlerde yaygın olmamakla birlikte yurttaşların oy kullanma mekanlarından uzaklaştırıldığına dair duyumlar aldık. Her seçmenin oy kullandığı sandıkta sayım döküm işlemlerine katılma hakkı var. Kimlerin katılabileceği yasada çok açık bir şekilde düzenlenmiştir. Sandık kurulu başkanları, sandık kurulu üyeleri, siyasi partilerin müşahitleri ve o sandıkta oy kullanan seçmenler sandık alanında bulunabilir" diye konuştu.

HDP YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, bugün parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Tiryaki, şunları söyledi:

"Bugün dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz basın toplantımız bu. Kısa bir açıklama yapacağım. Oy verme işlemleri tamamlandı. Şu an ülkenin dört bir yanında sayım işlemleri gerçekleştiriliyor. Şunu açıkça söyleyelim, tarihi bir andan geçiyoruz. Tarihi bir başarıya tanıklık etmek üzereyiz. Uzun yılların emeğini zaferle buluşturacağımız bir anın eşiğindeyiz. Bugün halkın iradesini ülke yönetimine taşıyacağız. Çok kritik saatleri yaşıyoruz.

Hiçbir şekilde hiçbir arkadaşımızın sandıkları terk etmemesini istiyoruz. Bazı yerlerde yaygın olmamakla birlikte yurttaşların oy kullanma mekanlarından uzaklaştırıldığına dair duyumlar aldık. Her seçmenin oy kullandığı sandıkta sayım döküm işlemlerine katılma hakkı var. Kimlerin katılabileceği yasada çok açık bir şekilde düzenlenmiştir. Sandık kurulu başkanları, sandık kurulu üyeleri, siyasi partilerin müşahitleri ve o sandıkta oy kullanan seçmenler sandık alanında bulunabilir. Herhangi bir eğitim kurumunda herhangi bir sandıkta seçmenlerin oyların sayım ve döküm işlemlerine eşlik etmesine, izlemesine izin verilmemesi yasaya açıkça aykırıdır. 298 sayılı yasaya açıkça aykırı. Yüksek Seçim Kurulu'nun sandık işlemlerine dair yayınlamış olduğu, başta 135 sayılı genelge olmak üzere, genelgelere aykırı.

"OYLARIMIZA VE SANDIKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Dolayısıyla buradan bir kez daha yinelemek istiyorum: Seçmenler sayım ve döküm işlemlerini engellemeyecek şekilde izleyebilirler. Sınıfta bulunabilirler. Yeter ki sayım ve döküm işlemlerini engellemesinler. Bu önemli çağrıyı aracılığınızla bütün yurttaşlara iletmek istiyorum. Bunun aksi bir davranış sergileyen herhangi bir kamu ve güvenlik görevlisi olursa yasa dışı bir davranış sergilemiş olacaktır. Nasıl sağlıklı bir şekilde oy kullanma işlemleri gerçekleştiyse, sayım ve döküm işlemlerinin de sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini istiyoruz. Bunun önüne geçebilecek, engelleyebilecek herhangi bir tutum ve davranıştan kamu görevlilerinin uzak durmasını bekliyoruz. Oylarımıza sahip çıkacağız. Islak imzalı sandık sonuç tutanakları teslim edilene kadar sandık başında olacağız. Sandıklara sahip çıkacağız."

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK KATILIM ORANLARINDAN BİRİSİ GERÇEKLEŞECEK"

"Elinize ulaşan verileri seçim yasağını ihlal etmeden nasıl paylaşabilirsiniz" sorusuna ise Tiryaki, şu şekilde yanıt verdi:

"Henüz rakamları paylaşmak için erken. Fakat sözlerimizin başında tarihi bir başarıya tanıklık etmek üzereyiz demiştim. Bunu elimizdeki verileri göz önünde bulundurarak söylüyorum. Tahminimiz o ki Cumhuriyet tarihinin en yüksek katılım oranlarından birisi gerçekleşecek. Yüzde 90'nın üzerinde bir katılım bizler için sürpriz olmayacak. Ciddi ve yoğun bir şekilde katılım gözlemledik. Katılımın sonuçları da muhalefet ve partimiz açısından tarihi bir başarı olarak adlandırılacaktır. Günün ilerleyen saatlerinde ilk verileri de sizlerle paylaşacağız. Bunun için erken. Çok az sayıda yerde sayım işlemleri tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı oy sayımı biraz daha hızlı, siyasi partilerin sayımı biraz daha uzun sürüyor. Biz tutanaklar bağlanmadan, bir fikir verecek sayıya ulaşana kadar paylaşmayı doğru bulmuyoruz. Tabloyu gördüğümüzde rakamları sizlerle paylaşacağız. Verileri bizden takip edin demiştik."