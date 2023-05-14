Hdp Ysk Temsilcisi Tiryaki: "Urfa'da Açık Biçimde Oy Kullanma Uygulamaları Devam Ediyor. Valilik ve Güvenlik Birimlerini Önlem Almaya Çağırıyoruz"

HDP YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, “Urfa’da açık biçimde oy kullanma uygulamaları devam ediyor. Bu o kadar pervasız bir hal aldı ki, açık oy kullanmalar sosyal medyada açık bir biçimde paylaşılabiliyor. Yüzlerce kişinin açık biçimde Erdoğan lehine oy kullandığına dair görüntüler var. Kamu görevlilerini, valiyi, güvenlik birimlerini önlem almaya çağırıyoruz” dedi. Tiryaki, Gaziantep’te Vatan Partisi tarafından sandık kurulu üyesi olarak bildirilen vatandaşlara il ve ilçe örgütlerine başvurmaları çağrısında bulunarak “Belgeleri aldıktan sonra görevli oldukları yerlerde oy kullanmaları sağlanacak” diye konuştu.

HDP YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, "Urfa'da açık biçimde oy kullanma uygulamaları devam ediyor. Bu o kadar pervasız bir hal aldı ki, açık oy kullanmalar sosyal medyada açık bir biçimde paylaşılabiliyor. Yüzlerce kişinin açık biçimde Erdoğan lehine oy kullandığına dair görüntüler var. Kamu görevlilerini, valiyi, güvenlik birimlerini önlem almaya çağırıyoruz" dedi. Tiryaki, Gaziantep'te Vatan Partisi tarafından sandık kurulu üyesi olarak bildirilen vatandaşlara il ve ilçe örgütlerine başvurmaları çağrısında bulunarak "Belgeleri aldıktan sonra görevli oldukları yerlerde oy kullanmaları sağlanacak" diye konuştu.

HDP YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, bugün parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Tiryaki, şunları söyledi:

"Saat 13.00'te yaptığımız açıklamada hukuka aykırılıkların altını çizmiştik özellikle seçim hilesi girişimleriyle ilgili olarak. Bunların ikisi devam ediyor. Bütün çağrılarımıza ve uyarılarımıza rağmen Antep ve Urfa'daki sorunlar çözülebilmiş değil. Vatan Partisi, Antep'te 4 bin 83 kişiyi sandık kurulu üyesi olarak bildirmiş. Bu kişilerin neredeyse tamamı hiçbir şekilde bu görevin farkında değil. Kendilerine bilgi verilmeden sandık kurulu üyesi olarak yazılmış 4 bin 83 kişi. Bu, bir milletvekilinin hangi siyasi partiden seçileceğini belirleyecek kadar önemli bir rakam. Bu kentin seçim sonuçlarına etki edebilecek bir rakam. Buradan bir kez daha yineliyoruz. İlçe seçim kurullarının herhangi bir olumsuz tavrı yok, çağrılarımıza olumlu yanıt verdiler. Sandık kurulu üyesi olarak yazılmış kişilere gelmeleri durumunda 142 Belgesi vereceklerini, kolaylık sağlayacaklarını söylediler.

Çağrı yapmak istiyoruz. Bilgisi olmadan Vatan Partisi'nden sandık kurulu üyesi olarak yazılmış olan kişiler il ve ilçe örgütlerimize geldikleri takdirde seçim kurullarına götürülecekler. Belgeleri aldıktan sonra görevli oldukları yerlerde oy kullanmaları sağlanacak. Bir kez daha altını çizmek isterim: Bu hukuksuzluğa, bu seçimin çalınmasına yol açan kişilerin tamamıyla ilgili hukuksal girişimlerde bulunulması için başvurularımız oldu, olacak. Vatan Partisi adına bu hukuksuzluklara neden olanların tamamına ilişkin savcılıklara suç duyurusunda bulunduk, takipçisi olacağız. Bu hukuksuzluk nedeniyle yargılanmaları için elimizden gelenin tamamını yapacağız.

"URFA'DA AÇIK BİÇİMDE OY KULLANMA UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR"

Yine aynı şekilde Urfa'da açık biçimde oy kullanma uygulamaları devam ediyor. Bu o kadar pervasız bir hal aldı ki, bu biçimde oy kullanılması sosyal medyada rahat bir şekilde paylaşılabiliyor. Yüzlerce kişinin açık biçimde Erdoğan lehine oy kullandığına dair görüntüler var. Kamu görevlilerini, valiliği, güvenlik birimlerini önlem almaya çağırıyoruz. Güvenlik görevlilerinin sandık alanına gelmesine gerek yok. Biz sandıklardaki güvenliği sağlayabiliriz. Muhalefet partileri bunu sağlayabilirler. Sorun şu ki muhalefet partilerinin müşahitlerinin, sandık kurulu üyelerinin sandığa yaklaşmasına izin verilmiyor. Asıl sorun bu. Güvenlik birimlerinden ve Şanlıurfa Valiliği'nden beklediğimiz şey partilerin sandık kurulu üyeleri ve müşahitlerinin serbestçe sandığa ulaşmalarını sağlamalarıdır. Eğer bunu yapmazlarsa, yasal yükümlülükleri olan güvenlik görevlerinin gereğini yerine getirmezlerse yargı karşısında hesap vermeleri için girişimde bulunacağız. Seçimin tamamlanmasına kısa bir süre kalmışken bu iki sorunun çözülmesini bekliyoruz. Urfa'da da Antep'te de bu sorunların çözülmesi için gerekli girişimlerde bulunduk. Gerekli tedbirleri almak için kamu yöneticilerine yaptığımız çağrıyı yenilemek için buradayız. Çok teşekkür ediyoruz."