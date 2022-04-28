HDP Tekirdağ İl Başkanı Direk, terör soruşturması kapsamında tutuklandı
AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP İl Başkanı Cahit Direk tutuklandı.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP İl Başkanı Cahit Direk tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında Direk'i gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Direk, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
AA / Mesut Karaduman - Güncel