Üye Girişi
Haberler

HDP Şişli Okmeydanı Temsilcilik binasına operasyon: Çok sayıda molotof, örgütsel doküman ve terörist fotoğrafları bulundu

Güncel Haberler

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması DGH üyelerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Halkların Demokratik Partisi Şişli Okmeydanı Temsilcilik binasının deposuna yapılan operasyonda, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin yanı sıra, korsan gösteri ve yürüyüşlerde kullanılabileceği değerlendirilen 8 eldiven, 10 sprey, 2 yüz maskesi, 3 yelek, 85 meşale, 10 havai fişek rampası ve 67 torpil ele geçirildi.

- HDP Şişli Okmeydanı Temsilcilik binasına operasyon: Çok sayıda molotof, örgütsel doküman ve terörist fotoğrafları bulundu

İSTANBUL - İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması DGH üyelerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Halkların Demokratik Partisi Şişli Okmeydanı Temsilcilik binasının deposuna yapılan operasyonda, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin yanı sıra, korsan gösteri ve yürüyüşlerde kullanılabileceği değerlendirilen 8 eldiven, 10 sprey, 2 yüz maskesi, 3 yelek, 85 meşale, 10 havai fişek rampası ve 67 torpil ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Güncel

Halkların Demokratik Partisi Abdullah Öcalan Okmeydanı Şişli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title