HDP ÖNÜNDEKİ EVLAT NÖBETİNDE 7'NCİ BURUK BAYRAM

DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki 7'nci bayramlarına da buruk giriyor. Kars'ta, 2013'te lise 2'nci sınıf öğrencisiyken 15 yaşında kaçırılan oğlu Faruk için oturma eylemini sürdüren Rahime Taşçı, 'Bayram bize zindandır. Eve gitmiyorum, burada Faruk'un yolunu bekliyorum. Kaç bayramdır Diyarbakır'dayım. Senin yolunu bekliyorum. Gel, bayramı beraber yapalım' dedi.

Diyarbakır'da evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. 358 ailenin dönüşümlü olarak 1326 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 39 aile, çocuğuna kavuştu. Evlat nöbetindeki 7'nci bayramlarına da buruk giren aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

'ÇOCUKLARIMIZ GELİRSE ÇİFTE BAYRAM YAŞAYACAĞIZ'

Diyarbakır'da 2015'te 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Aziz için eylemini sürdüren Güzide Demir, 7 bayramdır evlat nöbetinde olduklarını ifade ederek, 'Çocuklarımızı verin, ne istiyorsunuz onlardan. Çocuklarımızı kandırdılar. HDP götürdü, PKK'ya teslim etti. Çocuklarımızın hayalleri vardı. Ben oğlumu HDP'den istiyorum. Boynumuz büküktür. Çocuklarımız gelirse çifte bayram yaşayacağız. Çocuklarımız gelse bayram olacak. Aziz oğlum neredeysen çık gel, güvenlik güçlerine teslim ol. Seni çok özledim' dedi.

'KAÇ BAYRAMDIR BEN BAYRAM YAPMADIM'

Kars'ta, 2013 yılında lise 2'nci sınıf öğrencisiyken 15 yaşında kaçırılan oğlu Faruk için oturma eylemini sürdüren Rahime Taşçı, 4 yıldır burada eylemde olduklarını söyledi. Taşçı, 'Bayram geldi ama bize zindandır. 4 senedir burada bayram yapmıyorum. Eve gitmiyorum, burada Faruk'un yolunu bekliyorum. Kaç bayramdır ben bayram yapmadım, Diyarbakır'dayım. Senin yolunu bekliyorum. Kaç bayramı yapamadım, gel bayramı beraber yapalım' diye konuştu.

'BÜTÜN BAYRAMLAR BİZİM İÇİN BURUKTUR'

2019'da 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için hem gece hem de gündüz nöbetini sürdüren Celil Bektaş, bir bayram yaşamadıklarını kaydederek, şunları söyledi:

'Bizim ciğerimiz yanmış. Ne bayram ne düğünümüz oluyor. HDP insanların evini yıktı. Bizim çocuklarımızı HDP götürdü. HDP olmazsa kimse dağa gitmez. 4 yıldır biz bu kapıdayız. Bu anne babaların bayramı yok. Bütün bayramlar bizim için buruktur. İçimiz el vermiyor.' (DHA)