HDP önündeki evlat nöbetinde 7'nci buruk bayram

DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki 7'nci bayramlarına da buruk giriyor.

DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki 7'nci bayramlarına da buruk giriyor. Kars'ta, 2013'te lise 2'nci sınıf öğrencisiyken 15 yaşında kaçırılan oğlu Faruk için oturma eylemini sürdüren Rahime Taşçı, "Bayram bize zindandır. Eve gitmiyorum, burada Faruk'un yolunu bekliyorum. Kaç bayramdır Diyarbakır'dayım. Senin yolunu bekliyorum. Gel, bayramı beraber yapalım" dedi.

Diyarbakır'da evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. 358 ailenin dönüşümlü olarak 1326 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 39 aile, çocuğuna kavuştu. Evlat nöbetindeki 7'nci bayramlarına da buruk giren aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.