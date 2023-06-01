HDP önündeki evlat nöbetinde 42'nci buluşma (2)

'8 YIL ÇOCUĞUMUZU TAKİP ETTİK VE ALDIK'

Terör örgütü PKK'dan kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olan oğulları Mehmet'e kavuşan Gülperi-Esat Akdaş çifti, HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Esat Akdaş, " Allah'a çok şükür, çocuğumuza kavuştuk. Burada bekleyen aileler de umutlarını kesmesin. Bu kalleşlerin arkasında kim varsa; Allah onları kahretsin. Her zaman devletimizin yanındayız. 8 yıl çocuğumuzu takip ettik ve aldık. İnşallah herkes kavuşur. Devletimiz sağ olsun, var olsun" dedi. Gülperi Akdaş da "Bizim oğlumuz geldi. İnşallah onların çocukları da bir gün bizimkisi gibi gelir. Allah'ım kimseye bu derdi görmesin" diye konuştu.

Bin 368 gündür HDP Diyarbakır binası önünde 15 yaşında kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın ise "Yaklaşık 4 yıldır evlat mücadelemizde 41 aile çocuğuna kavuşmuştu. Bugün de 42'nci evladımıza imza attık. Hepimiz umutlu ve sevinçliyiz. İnşallah darısı bizim evlatlarımızın başına olur. Evlat mücadelemiz burada kararlı bir şekilde devam edecektir. Burada HDP'yle mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Devletimiz de sonuna kadar terörle mücadele veriyor. Evlatlarımız bizi görüp, duyuyorsa gelip güvenlik güçlerimize teslim olsun. Hepimiz için büyük bir umut oldu. Çok sevinçliyiz. Ha onların çocuğu teslim oldu ha bizim çocuğumuz" dedi.

Selim KAYA-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,