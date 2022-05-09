HDP önünde evlat nöbetindeki aile sayısı 287 oldu

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP binası önünde evlat nöbetindeki aile sayısı, 1991 yılında 22 yaşındayken kaçırılan kardeşi Mehmet Şefik için Manisa'nın Turgutlu ilçesinden gelen Sadık Kaplan ile 287'ye yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 980 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, 1991 yılında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 22 yaşındayken kandırılıp kaçırılan kardeşi Mehmet Şefik için gelen Sadık Kaplan ile 287'ye yükseldi.