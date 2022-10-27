Hdp'nin Kürtlere Yönelik Nüfus Planlaması İddialarının Araştırılmasıyla İlgili Önerisi AKP ve MHP'li Vekillerin Oyları ile Reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda, bugün HDP'nin Kürtlere yönelik nüfus planlaması iddialarıyla ilgili araştırma önergesinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, bugün HDP'nin Kürtlere yönelik nüfus planlaması iddialarıyla ilgili araştırma önergesinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin grup önerisi görüşüldü.

HDP Grubu adına söz alan Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Türkiye'nin en büyük sorularından birinin Kürt meselesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu ülkenin en büyük sorunlarından biri olan Kürt meselesi, yine Kürt çocuklarının sayısı üzerinden ve Kürt halkının nüfus artışı üzerinden tekrar gündeme gelmiş bir konu. Kürt düşmanlığının tarihsel arka planına baktığımızda, bunun asla ilk olmadığını, Cumhuriyet tarihi itibarıyla bugüne kadar 70'e yakın Kürt raporunun düzenlendiğini görmüş bulunuyoruz. Hani Kürtler bin yıllık kardeşinizdi, ne oldu da Kürtlerin nüfus artış hızını ayrıca hesaplama gereği duyuyorsunuz. Neden Kürtlerin nüfus artış hızını kendinize bir tehlike olarak görüyorsunuz? Tabii, Cumhuriyet tarihi boyunca kesintisiz bir şekilde Kürt nüfusunun sınırlandırılmasına dönük bu raporlar yazılmıştır."

Kaçmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'ye geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye söylediği "Çocuk çok önemli. Bak PKK'nın beş tane, 10 tane, 15 tane var" ifadelerinin anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu ifadeler açıkça Kürt halkına karşı. Ben 14 çocuklu bir ailenin çocuğuyum. Sayın Erdoğan'ın bu söylemine göre benim annem ve babam rütbeli örgüt üyesi mi oluyor? Burada Kürt kökenli sizin tabirinizle milletvekili var. 10-15 tane, hatta onlarca çocuğu olan milletvekiliniz var. 20-30'un üzerinde neredeyse. Bu durum başlı başına hem Cumhuriyet tarihi itibarıyla Kürt halkına karşı olan tutumu ve aslında düşmanlığı da net bir şekilde gösteriyor. Kürt halkının, Kürt çocuklarının nüfus artışı bu ülke için bir tehdit değil aksine bu asimilasyoncu, inkarcı ve imha politikasını esas alan etnik Türkçü zihniyet bir tehlike arz ediyor. Bu zihniyetten vazgeçilmediği sürece bu ülkede barış, huzur ve refah sağlanamaz."

CHP Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Levent Gök ise Cumhuriyet'in etnik ve kültürel kimliklere saygılı olduğunu ve tüm yurttaşların hukuk önünde eşit olduğunu belirterek, "Devletin ırkı olmaz, devlet tüm etnik kimliklere eşit mesafede durur ve kültürel çoğulculuğa güvencesini oluşturur ve bu görüşe sahip çıkar" dedi. Gök, yapılması gerekenin tüm yurttaşların hukuki güvence içinde yaşamasının mümkün olduğu inancını yerleştirmek olduğunu dile getirerek, "Eğer bu inanç azalırsa, devletin sürmesi söz konusu olmaz, yurttaşlar da kendilerini hukuki güvence içinde hissetmezler" diye konuştu.

AKP Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanı açık ve nettir. Burada asla farklı bir milleti, etnik kökeni hedef alma gibi bir durum yoktur. Kastedilen terör örgütüdür" dedi.

Görüşmelerin ardından HDP'nin grup önerisi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.