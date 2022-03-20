HDP'nin İstanbul'daki nevruz etkinliğinde 83 kişi gözaltına alındı - Haberler

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HDP'nin İstanbul'daki nevruz etkinliğinde 83 kişi gözaltına alındı

AA - Semra Orkan - Güncel
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HDP'nin İstanbul'daki nevruz etkinliğinde 83 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, HDP'nin İstanbul'da düzenlediği nevruz etkinliğinde 83 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, HDP'nin İstanbul'da düzenlediği nevruz etkinliğinde 83 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Yenikapı etkinlik alanında HDP tarafından düzenlenen nevruz etkinliğinin saat 12.30'da başlayıp, 16.30'da sona erdiği belirtilerek, "Etkinlikte, 2911 Sayılı Kanuna muhalefet nedeniyle 1'i aranan, 83 şüpheli gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

AA / Semra Orkan - Güncel

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