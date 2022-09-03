HDP'li Semra Güzel, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi Güncel Haberler "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatının ortak çalışması sonucunda, "Mehtap Şahan" adına düzenlenmiş sahte kimlikle Silivri'deki bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Hakkında yakalama kararı bulunan Güzel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosundan soruşturmanın yürütüldüğü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bağlanarak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi. Savcılık, Güzel'i tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Güncel Kaynak: AA / İrem Demir Halkların Demokratik Partisi Semra Güzel Edirne Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› HDP'li Semra Güzel, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.