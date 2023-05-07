HDP'li Sancar, Yeşil Sol Parti'nin Siirt mitingine katıldı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Siirt'te Yeşil Sol Parti'nin mitingine katıldı.

Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki mitingde konuşan Sancar, barış ve demokrasi hedeflerinin Türkiye'ye huzur getireceğini söyledi.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Yeşil Sol Parti'ye destek isteyen Sancar, Meclis'e yüksek temsiliyetle girmeyi hedeflediklerini aktardı.

Seçilecek milletvekillerinin gece gündüz demeden çalışacaklarını dile getiren Sancar, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin birliği ancak farklılıkların eşit bir şekilde bir arada yaşamasıyla mümkündür. Bu ülkede demokrasi olmadan demokrasi olmaz. Barış olmadan refah olmaz, huzur olmaz. İşte biz HDP geleneğiyle şimdi Yeşil Sol Parti'de bunu savunuyoruz. Diyoruz ki barışı da biz getireceğiz."

Programda Yeşil Sol Parti Siirt milletvekili adayları tanıtıldı.