HDP'Lİ SANCAR SİZLERİN OYLARIYLA ELBETTE ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞACAKLAR

DİYARBAKIR'da konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Siyasi rehine olarak tutulan bütün yoldaşlarımız, bugün selamını burada dinlediğiniz Selahattin Demirtaş yoldaşımız, Selçuk Mızraklı, Figen Yüksekdağ, Gülten Kışanak, Sebahat Tuncel, adlarını sayamadığım yüzlerce, binlerce yoldaşımız, sizlerin oyları ve iradesiyle, sizlerin mücadelesiyle elbette özgürlüğe kavuşacaklar dedi.

Yeşil Sol Parti, seçim çalışması kapsamında Diyarbakır'da miting düzenledi. Yenişehir ilçesinde İstasyon Meydanı'nda yapılan mitinge HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, milletvekili adayları katıldı. Mitingde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.

Mitingde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'nin tutuklu eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve diğer tutukluların oylarla özgürlüğüne kavuşacağını ifade ederek, Sizler, kararınızı verdiniz elbette. Siyasi rehine olarak tutulan bütün yoldaşlarımız, bugün selamını burada dinlediğiniz Selahattin Demirtaş yoldaşımız, Selçuk Mızraklı, Figen Yüksekdağ, Gülten Kışanak, Sebahat Tuncel, adlarını sayamadığım yüzlerce, binlerce yoldaşımız, sizlerin oyları ve iradesiyle, sizlerin mücadelesiyle elbette özgürlüğe kavuşacaklar. Özgür günlerde burada, el ele hep birlikte halay çekeceğiz, özgürlük şarkıları söyleyeceğiz. Bakın, Erdoğan geçen gün, 'Sevgili, Kürt kardeşlerim. Sizler samimi gayretlerimizin en yakın şahitlerisiniz' diyor. Evet, Kürt halkı sizlerin yaptığının her birini çok iyi biliyor. Yaptıklarınızın şahididir, hiçbirini unutmuyor. Neler yaptınız Kayyumlar atadınız. Kürt halkının iradesinin üzerine çöktünüz. İrade gaspını unutmuyor Amed. Şahittir, sizin yaptıklarınızın, kötülüklerin şahididir Amed. Kumpas davalarını unutmuyor, yoldaşlarımızı tutuklayarak cezaevlerinde siyasi rehine olarak tuttuğunuzu unutmuyor Amed. Şahittir. Dil yasaklarını, hafızaya saldırıyı Amed unutmuyor. Yaptıklarınızın şahididir. Erdoğan ve ortaklarının savaş politikalarına şahittir Amed. Kürt düşmanlığı üzerine kurulan bu ittifakın, ülkeyi sürüklediği felaketin şahididir. Erdoğan ve ortakları, Kürt düşmanıdır. Bu ittifak, Kürt düşmanlığı üzerine kurulmuştur. Amed bunların şahididir. Onun için Amed yarın size öyle bir ders verecek ki, bir daha asla unutamayacaksınız diye konuştu.