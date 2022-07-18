Hdp'li Paylan: "Kyk Borçları, Anaparası ve Faizi ile Tamamen Silinmelidir. Gençlere Borç Değil Burs Verilmelidir" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hdp'li Paylan: "Kyk Borçları, Anaparası ve Faizi ile Tamamen Silinmelidir. Gençlere Borç Değil Burs Verilmelidir"

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “KYK borçları; anaparası ve faiziyle tamamıyla silinmeli ve bundan böyle gençlere borç değil burs verilmelidir” dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "KYK borçları; anaparası ve faiziyle tamamıyla silinmeli ve bundan böyle gençlere borç değil burs verilmelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü kabine toplantısının ardından Kredi Yurtlar Kurumu'na kredi borcu olan gençlerin durumuna ilişkin "Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık" dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise sadece enflasyon farkı veya faizin kaldırılmasının yeterli olmadığını getirdi. Paylan, şunları söyledi:

"Milyonlarca genç, KYK borçları altında eziliyor. Gençler hayata borçla başlıyor. Oysa KYK borçları; ana parası ve faizi ile tamamıyla silinmelidir. Sosyal bir devlet, gençlere borç değil burs verir. KYK borçları; anaparası ve faiziyle tamamıyla silinmeli ve bundan böyle gençlere borç değil burs verilmelidir."

ANKA / Güncel

Halkların Demokratik Partisi Milletvekili Diyarbakır Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title