Hdp'li Ersoy'dan Bakan Kurum'a: 'Son 5 Yılda Aliağa'da Kaç Gemi Sökülmüş ve Kaç Ton Asbest Bertarafı Yapılmıştır?'

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a "Son 5 yılda Aliağa'da kaç gemi sökülmüş ve kaç ton asbest bertarafı yapılmıştır? Bakanlığın 30 Mayıs 2022 tarihli yazısında Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo adlı savaş gemisinin ülkeye geldikten sonra radyasyon seviyesinin ölçülüp sonuca göre izin verileceği ifade edilmiştir. Geminin bulunduğu ülkede neden radyasyon ölçümleri yapılmamıştır" sorularını yöneltti.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy; Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo adlı savaş gemisinin Aliağa'da sökümü için Sök Denizcilik adlı firmaya mayıs ayında onay vermesine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Ersoy, şu soruları yöneltti:

"-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak Aliağa gemi sökümlerinde çalışanlar ve çevre halkının asbeste maruz kalmasını engelleyecek önlemler almayı düşünüyor musunuz?

-Son 5 yılda Aliağa'da kaç gemi sökülmüş ve kaç ton asbest bertarafı yapılmıştır?

-Bünyesinde 900 tondan fazla asbest olduğu iddia edilen savaş gemisinin yaratacağı tehlikenin boyutları bakanlık tarafından bilinmekte midir?

-Bakanlığın 30 Mayıs 2022 tarihli yazısında Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo adlı savaş gemisinin ülkeye geldikten sonra radyasyon seviyesinin ölçülüp sonuca göre izin verileceği ifade edilmiştir. Geminin bulunduğu ülkede neden radyasyon ölçümleri yapılmamıştır?

-Ölçümlerde radyasyon seviyesi beklenilen düzeyin üzerinde çıkarsa Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo gemisine ne olacaktır? Gemi hangi ülkeye gönderilecektir buna dair bakanlığın herhangi bir planı var mıdır?

-Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda asbestin yol açacağı hastalıkların ilk işaretlerinin en erken 5 yıl ancak ortalama 10-20 yıl sonra kendini belli edeceği ifade edilmektedir. Bu durumda Aliağa'da son 10 yılda özellikle akciğer hastalığına yakalanan yurttaş sayısı kaçtır?"

Ersoy, önergesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bakanlığınız tarafından Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo adlı savaş gemisinin Aliağa'da sökümü için Sök Denizcilik adlı firmaya 30 Mayıs 2022'de izin verdiğini kaygı ile takip etmekteyiz. Bünyesinde 900 tondan fazla asbest olduğu iddia edilen savaş gemisinin yaratacağı tehlikenin boyutlarının bakanlık tarafından dikkate alınmayarak halk sağlığı ciddi bir biçimde tehlikeye atılmaktadır. Yıllardır Aliağa'daki gemi sökümü ve diğer tersanelerdeki gemi tamir-bakımı, asbest ve tehlikeli madde maruziyeti bakımından önlem alınması gereken bir sorun iken aksine Aliağa gemi sökümlerinde çalışanlar ve çevre halkı asbeste maruz bırakılmıştır diyen Ersoy, ülkemiz yabancı devletlerin radyasyon çöplüğüne dönmüştür ifadesini kullandı.

Bakanlık şartlı sözleşme yaparak radyasyonun fazla çıkması durumunda gemi sökümünün yapılmayacağını ifade etmektedir. Peki, bakanlık radyasyonun fazla çıkması halinde gemiyi hangi ülkeye gönderecektir? Mesela Brezilya kendi ülkesinde gemi söküm işini yapacak mıdır?"

ANKA / Güncel