Hdp'li 21 Kadın Milletvekilinden, Bakan Soylu'ya: 'Sakine Kültür'ün Katledilmesine Dair Genişletilmiş ve Etkin Bir Soruşturma Yürütülecek Midir?'

HDP'nin 21 kadın milletvekili, Şırnak Silopi'de Sakine Kültür'ün öldürülmesi ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya; "Sakine Kültür'ün katledilmesine dair genişletilmiş ve etkin bir soruşturma yürütülecek midir? İbrahim Barkın'ın il başkanı olduğu Özel Harekat Ocaklarının İçişleri Bakanlığı'na bağlı olduğu iddiası doğru mudur? Özel Harekat Ocakları denilen yapı hangi hukuki bağ ile İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır" sorularını yöneltti.

HDP'nin 21 kadın milletvekili, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Sakine Kültür'ün öldürülmesi ile yargılama sürecini TBMM gündemine taşıdı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve HDP milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Ayşe Sürücü, Dersim Dağ, Dilan Dirayet Taşdemir, Dilşat Canbaz Kaya, Ebru Günay, Fatma Kurtulan, Feleknas Uca, Filiz Kerestecioğlu, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Hüda Kaya, Muazzez Orhan, Nuran İmir, Oya Ersoy, Pero Dundar, Remziye Tosun, Serpil Kemalbay, Şevin Coşkun, Tülay Hatimoğulları ve Züleyha Gülüm; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na, soru önergesi verdi.

HDP'nin kadın milletvekilleri, soru önergesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

"14 Mayıs 2022 tarihinde basına yansıyan haberlere göre Silopi'nin Başverimli beldesindeki bir tır şoförü tarafından yol kenarında yanıcı madde ile katledilmiş halde bir kadın bedeni bulunmuştur. Otopsi sonrasında kimliği tespit edilen Sakine Kültür'ün vücudunda çok sayıda kesik izine rastlanmıştır. Yandığı tespit edilen Sakine Kültür'ün kimliği, alınan DNA örneği ile tespit edilmiştir. Başlatılan soruşturma kapsamında 15 Mayıs 2022 tarihinde Sakine Kültür'ün evli olduğu erkek Hacı Kültür'ün de aralarında olduğu 3 erkek gözaltına alınmış, Sakine Kültür'ü katlettiğini itiraf eden Özel Harekat Ocakları Şırnak İl Başkanı İbrahim Barkın tutuklanmıştır. Yunus Kültür ve Hacı Kültür ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Sakine Kültür'ün bir çocuğu dört yıl önce bir cismin patlaması sonucu ağır yaralanmış, bir ayağını kaybetmiştir. Bu olayın ardından dava açılması ve tazminat sürecinin başlaması üzerine aileye yardımcı olacağını söyleyen İbrahim Barkın'ın 4 yıl boyunca Sakine Kültür'ü taciz ve tehdit ettiği öğrenilmiştir. Tehditlerin ve suçun arkasında sadece İbrahim Barkın'ın olmadığını dile getiren tanıklar, yaşananları Hacı Kültür'ün de bildiğini iddia etmiştir.

Güvenlik politikalarının arttığı iddiasıyla sürekli yeni yasakların türediği ve her yerin polis kontrol noktasına çevrildiği bu son süreçlerde kolluğun dahlinin bulunduğunun iddia edildiği ya da İpek Er davasında olduğu gibi doğrudan faili olduğunun kanıtlandığı birçok suç kamuoyuna yansımaya devam etmektedir. Failler zaman zaman iktidar yetkililerinin söylemleriyle ve neredeyse her zaman cezasızlık politikalarıyla korunmaktadır. Kolluğun dahil olduğu söylenen sistematik cinsel istismar çetelerine dair kamuoyuna birçok haber yansımakta, açılan soruşturmalar gizlilik kararlarıyla yürütülmektedir."

HDP milletvekilleri, Soylu'ya şu soruları yöneltti:

"GENİŞLETİLMİŞ VE ETKİN BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLECEK MİDİR?"

"Sakine Kültür'ü katleden İbrahim Barkın'ın cinayeti işlerken kurduğu bağlantılarla ilgili bir araştırma yapacak mısınız? Sakine Kültür'ün daha önce İbrahim Barkın'dan şiddet gördüğüne dair yaptığı bir şikayet olup olmadığını araştıracak mısınız? Sakine Kültür'ün katledilmesine dair genişletilmiş ve etkin bir soruşturma yürütülecek midir? Şantaj ve tacizden haberdar olduğu iddia edilen Hacı Kültür soruşturmaya dahil edilecek midir? İbrahim Barkın'ın daha önce de benzer suçlardan bir soruşturması var mıdır? 4 yıllık sistematik şantaj ve tehdit suçuna dair adı geçen başka insanlar bulunmakta mıdır? Bu kişilerin ifadesi alınmış mıdır? İbrahim Barkın'ın il başkanı olduğu Özel Harekat Ocaklarının İçişleri Bakanlığı'na bağlı olduğu iddiası doğru mudur? Özel Harekat Ocakları denilen yapı hangi hukuki bağ ile İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır? Özel Harekat Ocaklarının devlet ve iktidar yapıları ile nasıl bir ilişkisi olduğunu açıklayacak mısınız? Özel Harekat Ocaklarının genel faaliyetleri hakkında bir araştırma başlatacak mısınız? Son 7 yılda Kürtlerin ağırlıklı yaşadığı yerlerde kolluğun dahil olduğu ya da direkt faili olduğu kaç istismar, tecavüz, cinayet suçu işlenmiştir? Bunların kaçına dair dava açılmıştır? Açılan davalar sonucunda kolluk görevlisi olduğu veya iktidara yakın kurumlarda görev aldığı bilinen kişilerden kaçı tutuklanmıştır?"