HDP Kongresi'nde terör örgütü lehine slogan atan 4 zanlı gözaltına alındı - Haberler

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HDP Kongresi'nde terör örgütü lehine slogan atan 4 zanlı gözaltına alındı

AA - Özcan Yıldırım - Güncel
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HDP Kongresi'nde terör örgütü lehine slogan atan 4 zanlı gözaltına alındı

HDP 5. Olağan Kongresi'nde, terör örgütü lehine slogan atan 4 şüpheli gözaltına alındı.

HDP 5. Olağan Kongresi'nde, terör örgütü lehine slogan atan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, HDP'nin Ankara Spor Salonu'nda yapılan 5. Olağan Kongresi'nde, bazı katılımcılar terör örgütü lehine slogan attı.

Güvenlik güçlerinin tespit ettiği 4 zanlı yakalandı.

AA / Özcan Yıldırım - Güncel

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