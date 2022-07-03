HDP Kongresi'nde terör örgütü lehine slogan atan 4 zanlı gözaltına alındı HDP 5. Olağan Kongresi'nde, terör örgütü lehine slogan atan 4 şüpheli gözaltına alındı. HDP 5. Olağan Kongresi'nde, terör örgütü lehine slogan atan 4 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, HDP'nin Ankara Spor Salonu'nda yapılan 5. Olağan Kongresi'nde, bazı katılımcılar terör örgütü lehine slogan attı. Güvenlik güçlerinin tespit ettiği 4 zanlı yakalandı. AA / Özcan Yıldırım - Güncel Halkların Demokratik Partisi Ankaraspor Güncel Haberler

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