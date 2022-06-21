HDP kongresi divan başkanı 'terör örgütü propagandası' suçundan tutuklandı İZMİT'te HDP Kocaeli İl Başkanlığı kongresinde 'terör örgütü propagandası' yapmaktan gözaltına alınan divan başkanı Selahattin Yılmaz tutuklandı. İZMİT'te HDP Kocaeli İl Başkanlığı kongresinde 'terör örgütü propagandası' yapmaktan gözaltına alınan divan başkanı Selahattin Yılmaz tutuklandı. İzmit'te önceki gün gerçekleştirilen HDP Kocaeli İl Başkanlığı kongresine katılan ve sözde 'Kürdistan şehitleri' için salonda bulunan kişileri saygı duruşuna davet eden divan başkanı Selahattin Yılmaz, polis tarafından gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Yılmaz, burada tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Selahattin Yılmaz 'terör örgütü propagandası yaptığı' gerekçesiyle tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Güncel Halkların Demokratik Partisi Selahattin Yılmaz Kocaeli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› HDP kongresi divan başkanı 'terör örgütü propagandası' suçundan tutuklandı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.