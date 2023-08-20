HDP İL BİNASI ÖNÜNE İSPİRTO BIRAKAN KADIN GÖZALTINA ALINDI

ADANA'da HDP İl Binası önüne 3 şişe ispirto ve defter bırakan A.C. (26) isimli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Seyhan ilçesi Cemal Gürsel Caddesi'nde bugün saat 10.30 sıralarında HDP il binasının kapısına A.C. isimli kadın 3 şişe ispirto ve defter bıraktı. Durumu fark eden partililer, polise haber verdi. Adrese gelen Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli kadını gözaltına aldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili Adana Valiliği'nden açıklama yapıldı. Adli tahkikatın çok yönlü devam ettiği belirtilen açıklamada, 'Olayı gerçekleştiren şahsın 1997 Osmaniye doğumlu A.C. isimli şahıs olduğu tespit edilerek Emniyet birimlerimizce yakalanmış, şahsın ilk sorgulamasında bahse konu materyalleri kendisinin bıraktığını doğruladığı, nedeni ile ilgili tutarsız cevaplar verdiği ve hareketlerinden akıl sağlıyla ilgili dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilmiştir' denildi. (DHA)