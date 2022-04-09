HDP Eş Genel Başkanları Sancar ve Buldan, il başkanlarıyla bir araya geldi

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, partisinin Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısına katıldı.

Sancar, burada yaptığı konuşmada, hedeflerinin büyük demokrasi ittifakını oluşturmak olduğunu belirterek amaçlarının ülkeye güçlü demokrasiyi ve büyük barışı getirmek olduğunu söyledi. Halkın kendi kaderine kendisinin karar vermesiyle demokrasinin oluşabileceğini anlatan Sancar, şöyle devam etti:

"O nedenle il eş başkanlarımıza düşen sorumluluk son derece büyüktür. Bizim amacımız gerçek ve güçlü demokrasiyi inşa etmektir ve bunun üzerinde büyük barışı kurmaktır. Güçlü demokrasinin en önemli ayağı yerel demokrasidir. Yerel mücadele nasıl demokrasi ittifakının can damarıysa yerel demokrasi de güçlü demokrasinin kalbidir. Yerel demokrasi olmadan, güçlü demokrasi hatta herhangi bir demokrasinin kurulamayacağını da gayet iyi biliyoruz."

"İktidar düzeninin alternatifi biziz"

Yerel demokrasinin örgütlenme ve mücadelenin şekli olduğuna dikkati çeken Sancar, il başkanlarından merkezdeki görüşmelerden çıkacak sonucu beklemeden çalışmalarını yürütmelerini istedi. Sancar, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de merkeziyetçi otoriter rejimini faşizmi kurumsallaştırmaya çalışan iktidar düzeninin alternatifi biziz. Gerçek alternatif HDP'nin öncülüğünde kurulmakta olan ve genişlemesi için çaba harcadığımız demokrasi ittifakıdır. Buradan önümüzdeki dönemin mücadele hattının aynı zamanda fotoğrafının da net bir şekilde görme imkanımız vardır. Esasen kastettiğimiz hususlardan birisi de tam da budur. Yani yerel demokrasi üzerine güçlü bir demokratik sistem inşa etmektir. Bir ülkede demokrasi, özgürlük ve sosyal adalet yoksa bunun karşısında talan, soygun ve zorbalık vardır. Ülkenin kaynaklarının bir avuç yandaşın elinde toplanması vardır. Halkın çıkarlarına rağmen savaş politikalarını yaygınlaştırmak vardır. Ülkenin sadece kaynaklarını değil canlarını da harcayan bir zihniyetin uyguladığı savaş politikası aynı zamanda yoksulluğunda temelinde yatan önemli faktördür. O nedenle büyük barış, bu savaş politikalarını reddetmekle ve savaş politikalarına karşı bir büyük barış hareketi kurmakla inşa edilebilir."