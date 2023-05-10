HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Mamak mitinginde konuştu Açıklaması

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Geliyoruz, demokrasi, barış ve adalet için Yeşil Sol ağacının altında buluşuyoruz. Zafer yakındır, mutlaka kazanacağız." dedi.

Sancar, Yeşil Sol Parti'nin Mamak Tuzluçayır Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, üniversiteye başladığı yıllarda "devrimcilerin merkezi" olan bu meydanda konuşma yapmanın kendisi için özel olduğunu söyledi.

Yeşil Sol Parti'nin değişim için geldiğini belirten Sancar, ekonomide işlerin bir avuç sermayedar için iyi gittiğini, milyonların ise yoksulluk ve açlıkla baş başa bırakıldığını söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, şunları kaydetti:

"Ankara'yı Ankara'da değiştireceğiz. Diyarbakır'dan, Batman'dan, Siirt'ten, Urfa'dan, Cizre'den size dönüşüm sözlerini getirdim buraya. Halkımız dönüşüme, demokratik değişimi yaratmaya hazır. Ankara da hazır. Hazır değil mi? Bu iktidarı gönderiyoruz değil mi? Bu düzeni değiştiriyoruz değil mi? O zaman yolumuz açık olsun. Geliyoruz, değiştirmeye geliyoruz. Demokrasi, barış ve adalet için Yeşil Sol ağacının altında buluşuyoruz. Zafer yakındır, mutlaka kazanacağız."