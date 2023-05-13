HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Van'da mitinge katıldı Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Yarın önemli bir gün. Hepimizin kaderinin değişeceği bir gün. O yüzden yarın sandık başına gittiğiniz zaman, elinize oy pusulasını aldığınız zaman gözünüz sadece ve sadece ağaçta olsun, Yeşil Sol'un altında olsun." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Yarın önemli bir gün. Hepimizin kaderinin değişeceği bir gün. O yüzden yarın sandık başına gittiğiniz zaman, elinize oy pusulasını aldığınız zaman gözünüz sadece ve sadece ağaçta olsun, Yeşil Sol'un altında olsun." dedi.

Yeşil Sol Parti'nin Van Beşyol Meydanı'nda düzenlediği mitinge katılan Buldan, yarın siyasetin cemresinin sandıklara düşeceğini ve önemli bir seçimin yapılacağını söyledi.

Vanlıların desteğine inandıklarını belirten Buldan, "Halkımız bu iradeye sahip çıkacak, bu baskıyı geri gönderecek. Tutukladılar, zannettiler ki partimiz siyaset dışı kalacak. Siyaset yasağı getirdiler, görevden aldılar, yerlerine kayyum atadılar. Ne oldu? Buraları terk etmedik. Biz, diz çökmeyenleriz. Yüzyıllardır bu topraklarda vardık, var olacağız ve onurumuzla yaşayacağız." diye konuştu.

Yarın yapılacak seçimlerin çok önemli olduğunu dile getiren Buldan, "Yarın önemli bir gün. Hepimizin kaderinin değişeceği bir gün. O yüzden yarın sandık başına gittiğiniz zaman, elinize oy pusulasını aldığınız zaman gözünüz sadece ve sadece ağaçta olsun, Yeşil Sol'un altında olsun. ve Yeşil Sol'u, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne güçlü bir temsiliyetle göndermek için mutlaka tercih edin. Sizin hakkınız, sözünüz için parlamentoya gideceğiz ve değişimi, dönüşümü mutlaka gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

10 kişi gözaltına alındı

Mitingin ardından kalabalığın dağıldığı sırada bir grup, polis araçlarına taşla saldırdı.

Polis gruba müdahale ederken, 10 kişi gözaltına alındı.