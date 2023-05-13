HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Diyarbakır'da mitinge katıldı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bizler yeni yaşamın inşasında motor güç olacağız, belirleyici aktör olacağız" dedi.

Yeşil Sol Parti'nin İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitinge katılan Sancar, yarın herkesin sandıklara gidip oyunu kullanması gerektiğini anlattı.

"Bu ülkeye büyük barışı birlikte getireceğiz. Kürt sorunu demokratik bir şekilde çözülürse bu ülkeye barış gelir, Orta Doğu'ya barış gelir" diyen Sancar, "Bunun için bizleri, Yeşil Sol Parti'yi en güçlü şekilde Meclis'e göndereceksiniz. Bizler yeni yaşamın inşasında motor güç olacağız, belirleyici aktör olacağız. Demokratik cumhuriyetin inşasını bizler yapacağız. Barışın da hem kurucusu hem güvencesi olacağız." ifadesini kullandı.

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın da bir konuşma yaptı.

Miting esnasında alandaki bazı kişiler, terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.