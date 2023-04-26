HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Van mitinginde konuştu Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Parlamentoda ve yaşamın her alanında biz kadınlar olacağız, biz kadınlar bu ülkeyi yönetmeye talibiz." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Parlamentoda ve yaşamın her alanında biz kadınlar olacağız, biz kadınlar bu ülkeyi yönetmeye talibiz." dedi.

Yeşil Sol Parti'nin Van'da kadınlara yönelik düzenlediği mitinge katılan Buldan, seçimi kadınların mücadelesiyle kazanacaklarını söyledi.

Ekonomi politikalarını eleştiren Buldan, zam ve yükselen enflasyonun en çok kadınları etkilediğini savundu.

Kadınların, seçimin belirleyicisi olacağını belirten Buldan, şöyle konuştu:

"Bu ülkenin en önemli gücü biz kadınlarız. Belirleyici bir güç olduğumuzdan kaynaklı da şimdi AK Parti ve MHP ittifakı, kadınların oylarını almak için meydanlara çıkmıyorlar ama sokaklarda ev ev dolaşıyorlar. Van'da sekiz milletvekili çıkarmak için sizden sözümü aldım. Ben de size söz veriyorum, Van'ın kadın milletvekilleriyle birlikte parlamentoda sizin sesiniz, sözünüz, renginiz, iradeniz olacağız. Kadınlar değiştirecek, dönüştürecek. Kadınlar yönetecek. Türkiye'yi yöneteceğiz. Parlamentoda ve yaşamın her alanında biz kadınlar olacağız, biz kadınlar bu ülkeyi yönetmeye talibiz."

Seçim gününe kadar çok sıkı bir çalışma yürütmeleri gerektiğini dile getiren Buldan, "Özellikle ikna olmayan varsa, bize oy vermeyen, bizimle birlikte olmayan kesimler varsa kadınlar onları ikna edecek. Kadın yoldaşlarıma yürekten inanıyor ve güveniyorum." ifadesini kullandı.