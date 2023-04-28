HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Küçükçekmece'de konuştu Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bizimle aynı çizgide buluştuğu, bizim de bu tek adam rejimini değiştirmek adına, onların da böyle bir hamlesi olması dolayısıyla bu seçimde cumhurbaşkanlığında Sayın Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vereceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bizimle aynı çizgide buluştuğu, bizim de bu tek adam rejimini değiştirmek adına, onların da böyle bir hamlesi olması dolayısıyla bu seçimde cumhurbaşkanlığında Sayın Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vereceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz." dedi.

Yeşil Sol Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece'de düzenlenen toplantıda konuşan Buldan, 14 Mayıs'ın, tarihsel olarak aslında bir değişimin ve dönüşümün gerçekleşeceği bir tarih olacağını söyledi.

Buldan, 14 Mayıs'ta kurulacak sandıkların barışa, özgürlüğe ve demokrasiye vesile olacağından hiç kimsenin kuşkusu olmaması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İnanın bana, nereye gidersek gidelim, kiminle karşılaşırsak karşılaşalım, herkesin tek söylediği şey 'Bizi AKP'den kurtarın.' oluyor. Buradan bir kez daha söz veriyoruz. Sizleri AKP'den kurtaracağız. İktidarı göndermek için bu tarihi bir fırsattır ve bu fırsatı kaçırırsak bir 5 yıl daha aynı yönetimin, aynı anlayışın bu ülkeyi yönetmesine hiç kimsenin tahammülünün olmadığını da özellikle ifade etmek istiyorum."

HDP'ye birçok kumpas uygulandığını savunan Buldan, şöyle devam etti:

"Bugün kendi partimizle bile seçime girmemizi engelleyen bir zihniyet karşısında seçmenlerimizi, tabanımızı seçeneksiz bırakmamak adına HDP ile değil, Yeşil Sol Parti ile seçimlere girme kararı aldık. Bir seferberlik ruhuyla herkesin 14 Mayıs'a kadar gece demeden, gündüz demeden çalışmasının, oy toplamasının, Yeşil Sol'u herkese tanıtmasının büyük bir önemi vardır. Belirleyici olan sizin çalışmanız olacaktır. Bugün itibarıyla cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili açıklamalarımızı artık meydanlarda, her yerde yapmaya başladık. ve diyoruz ki 'Bir oy Yeşil Sol'a, bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na.' Bunun sebebi elbette ki belli. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bizimle aynı çizgide buluştuğu, bizim de bu tek adam rejimini değiştirmek adına, onların da böyle bir hamlesi olması dolayısıyla bu seçimde cumhurbaşkanlığında Sayın Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vereceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz."

Buldan'ın ardından Yeşil Sol Parti İstanbul milletvekili adayları da konuşma yaptı.