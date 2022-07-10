HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

AA - Başak Akbulut Yazar - Güncel
 - Güncelleme:

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın vefat eden babası Halis Yüzer son yolculuğuna uğurlandı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın vefat eden babası Halis Yüzer son yolculuğuna uğurlandı.

Bahçelievler Miraç Camisi'ndeki cenaze törenine, Pervin Buldan ve ailesinin yanı sıra, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ile CHP milletvekilleri Turan Aydoğan ve Akif Hamzaçebi ile CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı.

Halis Yüzer'in cenazesi, ikindi vaktinin ardından kılınan cenaze namazı sonrasında defnedilmek üzere Bakırköy Osmaniye Mezarlığına götürüldü.

AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title