Hdp'den Fuat Oktay'a Memuriyetten Çıkartılan Tezcan Karakuş Candan Sorusu: 'Açtığı Davalar mı Neden Oldu?'

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın memuriyetten ihraç edilmesini TBMM gündemine taşıdı. Ersoy, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, “Candan’ın kent suçu işlenmesine karşı açtığı davalar memuriyetten ihraç edilmesine neden olmuş mudur?” diye sordu.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın memuriyetten ihraç edilmesini TBMM gündemine taşıdı. Ersoy, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, "Candan'ın kent suçu işlenmesine karşı açtığı davalar memuriyetten ihraç edilmesine neden olmuş mudur?" diye sordu.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın İçişleri Bakanlığı kararıyla memurluktan çıkarılması Meclis gündemine taşındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle önerge hazırlayarak Meclis'e sunan HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, "TOGO İkiz Kuleleri Davası'nda taraf olan Çankaya Belediyesi'nde çalışan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş hakkında Sinan Aygün 'işe gitmeden maaş aldığı ve haksız kazanç sağladığı' gerekçesiyle şikayette bulunmuştu. Aygün'ün şikayeti üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından Karakuş hakkında 'memurluktan atılması' için soruşturma başlatılmıştı" dedi.

Ersoy, Danıştay 18. Dairesi'nin soruşturma iznini iptal etmesine rağmen İçişleri Bakanlığı'nın memuriyetten ihraç kararı verdiğini belirterek, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mülkiye Müfettişleri tarafından hazırlanan ön inceleme raporu sonrası soruşturma açılmasına izin vermiş, Karakuş ve Çankaya Belediyesi, soruşturma izninin iptali için Danıştay'da dava açmıştı. Danıştay 18. Dairesi'nin İçişleri Bakanlığı'nın Karakuş hakkında soruşturma izni verilmesi kararını iptal etmiş olmasına rağmen İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Tezcan Karakuş Candan hakkında memuriyetten ihraç kararı vermiştir" açıklamasına yer verdi.

"CANDAN, ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ, ODTÜ ORMANI, SERMAYEYE KAZANÇ SAĞLAYAN TOGO KULELERİNE KARŞI DAVALAR AÇMIŞTIR"

"Atatürk Orman Çiftliği, ODTÜ Ormanı, Saraçoğlu Mahallesi'nin yapılaşmaya açılmasına karşı; sermayeye kazanç sağlayan TOGO Kulelerine karşı davalar açmış, mesleki ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmiştir" diyen Ersoy, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın yıllardır kent suçlarına ve kentlerin rant için yağmalanmasına karşı mücadele ettiğinin altını çizerek, mahkeme kararına rağmen verilen bu kararın acilen geri alınması gerektiğini belirtti.

Ersoy, Fuat Oktay'a, "Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın kent suçu işlenmesine karşı açtığı davalar memuriyetten ihraç edilmesine neden olmuş mudur" sorusunu yöneltti.