'HDP'DEN DAHA ÇOK CHP'Lİ VEKİLLER DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETTİ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Gökçeada İlçe Başkanlığı'nı ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu. Turan, İsterdik ki HDP bir Türkiye partisi olsun ama olmadı. 'Terörist elebaşının heykelini dikeceğiz' dediler. 6-7 Ekim olaylarını bunlar başlattı. Demirtaş, 'Terörist cenazesine katılmayan vekile soruşturma açarım' dedi. Üzülerek söylüyorum HDP'den daha çok CHP'li vekiller Demirtaş'ı ziyaret etti. Daha ötesi hatırlayınız, bir hadsiz milletvekili geçenlerde bir polisimize tokat attı. Hepimiz isyan ettik, 'Olamaz böyle bir şey' dedik. 'Dokunulmazlık; milletvekilinin oy hakkıdır, fikir hakkıdır, tokat atmak hakkı değildir' dedik. Yetmedi CHP'nin sözcüsü de 'Bu yanlıştır' diye eleştirdi.

'CHP'ye bakın' dedik, şaşırdık. 'Nasıl oldu da terörist elebaşı için kendince destek yürüyüşü yapan hadsiz vekili, HDP'yi eleştirdi' dedik. Ancak toplumu kandırdığını geçen hafta gördük. Geçen hafta HDP'li vekilin dokunulmazlığı kaldırılsın mı oylaması yapıldı. 'Komisyonda tüm partiler kaldırılsın' dedi. HDP ile CHP, 'kaldırılmasın' dedi. Ondan söylüyorum polise tokat atan, terörist için yürüyen milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmasın diye oy veren CHP, bu ülkenin başı olamaz, olmamalı. Yazık olur bu memlekete. Demirtaş'ın eş başkanı gibi oldu Kemal Kılıçdaroğlu. Demirtaş'la yatıp Demirtaş'la kalkıyorlar. Kılıçdaroğlu, 'Serbest bırakılması en büyük arzum' diyor, 'Neden içeride' diyor. Mahkeme kararları ne için içeride olduğunu anlatıyor ama Kılıçdaroğlu her konuşmasında Demirtaş vurgusu yapıyor. O nedenle diyorum, bu tehlikeyi görmek zorundasınız. Kader seçimi dediğimiz şey bu dedi.