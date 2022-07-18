HDP binasındaki cinayetin sanığı, 4'üncü kez hakim karşısında (4)

12 EKİM'E ERTELENDİ

İzmir'de, HDP il binasında Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldüren Onur Gencer'in tutuklu yargılandığı davanın öğleden sonraki oturumunda yaşanan tartışmaların ardından ara verilen duruşmaya devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen D.Ö, "Ses ve teknik sistemleri üzerine çalışan bir firmam var. O gün partinin saymanı ile buluşmak için oraya geldim. Saat 10.55 civarındaydı. Binaya girerken polis durdurdu. Partiye geldiğimi söyleyince biraz beklememi söyledi. O anda yukarıdan silah sesleri duyuldu. Ben ve 2 kişi daha polis kulübesine doğru kaçıp sığındık. Parti binasının içinden eşyalar sokağa atılmaya başlandı. 11.15 civarında ben de diğer insanlar oradan uzaklaştım. Çevrede dolaştım. Polislerle konuştuğumda çelik yeleklerinin olmadığı gerekçesiyle içeri giremediklerini söylediler" ifadelerini kullandı.Tanıkların dinlenmesinin ardından müşteki avukatları, kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 12 Ekim tarihine erteledi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,