HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Gazişehir Gaziantep, Fenerbahçe'yi 76-67 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Gazişehir Gaziantep, Fenerbahçe'yi 76-67 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabaka, karşılıklı sayılarla başladı. İlk çeyreği Fenerbahçe, 18-16 önde geçti. İkinci periyotta üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, devre arasına 37-33 üstün gitti. Maçın ikinci yarısına daha iyi başlayan ve skorda öne geçen Gazişehir Gaziantep, son periyoda 53-49 üstün girdi. Final çeyreğinde üstünlüğünü sürdüren Gazişehir Gaziantep, salondan 76-67 galip ayrılarak seride durumu eşitledi. Final serisinin üçüncü ve son maçı, yarın aynı salonda yapılacak. Bu müsabakayı kazanacak takım, HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan edecek. AA / Sıtkı Yıldız - Güncel Basketbol Süper Ligi Sigorta Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.