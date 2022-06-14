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DİYARBAKIR - Hazro'da Millet Bahçesi tamamlanıyor

AA - Güncel
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, Hazro ilçesinde 32 bin metrekare üzerine inşa ettiği Millet Bahçesi tamamlanıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, Hazro ilçesinde 32 bin metrekare üzerine inşa ettiği Millet Bahçesi tamamlanıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçelerde çocuk, kadın, genç ve yaşlı olmak üzere herkese hitap edecek yeşil alanlar kazandırıyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Hazro'nun Bahçe Mahallesinde 32 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği Millet Bahçesi'nde 7 farklı türde 469 ağaç, 3 farklı çeşit olmak üzere 1373 çalı ve 19 bin metrekare alana çim serdi.

Millet Bahçesine, 7 çatılı ve 7 çatısız piknik masası, 7 kamelya, 24 oturma bankı, 2 içme suyu çeşmesi ile çöp kovaları yerleştiren ekipler, aydınlatma için alanda elektrik direklerinin montajını tamamladı.

Ekipler, Millet Bahçesi'nde, vatandaşların spor yapmalarına imkan tanıyan yürüyüş yolları, fitness elemanları ve çocuk oyun gruplarının montajını yapmasıyla çalışmalarını tamamlayacak.

AA / Güncel

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