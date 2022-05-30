HAZRETİ UKKAŞE TÜRBESİ'NE ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ - Haberler

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesindeki Hazreti Ukkaşe Türbesi'nde 2017'de başlayan restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlandı. İnanç turizmi açısında önemli bir merkez olan Türbeyi 2022 yılının ilk 5 ayında 50 bin kişi ziyaret etti.

Durmuşlar Mahallesinde bulunan ve inanç turizmi açısında önemli bir yere sahip olan Hazreti Ukkaşe Türbesi'nde 2017 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 92 milyon 300 bin TL'nin harcanarak restore edilen türbeyi bu yılın geride kalan 5 aylık döneminde 50 bin kişi ziyaret etti. Türbede gönüllü olarak görev yapan İlyas Solmaz ise yıl sonuna kadar ziyaretçi sayısının 300 bine ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel