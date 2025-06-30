Hazreti Muhammed'in Karikatürünü Çizen D.P. Gözaltına Alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'in karikatürünü çizen D.P.'nin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, bu tür karikatürler için hukuk önünde hesap verme uyarısında bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yapan D.P'nin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Peygamber Efendimizin karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum. Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir kez daha yineliyorum, bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel