Hazreti Muhammed'in Karikatürüne Soruşturma: 4 Şüpheli Tutuklama İstemiyle Hâkim Karşısında

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Bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'in karikatürünün yayımlanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı ve tutuklanma talepleriyle hakimliğe sevk edildi.

Bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Savcılık, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan'ı "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından, diğer şüpheliler derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu ile müessese müdürü Ali Yavuz'u da "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Şüphelilerin, sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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