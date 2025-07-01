Hazreti Muhammed'in Karikatürü Nedeniyle 4 Şüpheli Gözaltında

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Bir mizah dergisinin Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlaması üzerine başlatılan soruşturmada, 4 şüpheli emniyete alındı. İfadeleri alınan şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturmada kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz'un yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Bu arada imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün ile yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
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