Hazreti Muhammed'e Yönelik Karikatür Yayımlayan Dergiye Gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik yayımlanan karikatür nedeniyle 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılık, 'dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturmada 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıkça, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, karikatürü çizen kişi ile derginin 2 genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü hakkında gözaltı kararı verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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