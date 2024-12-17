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Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Anma Töreni Gerçekleştirildi

Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Anma Töreni Gerçekleştirildi
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Konya'da düzenlenen uluslararası anma töreninde Mevlevi Ayinişerifi icra edildi ve tasavvuf müziği konseri verildi. Törene birçok önemli isim katıldı.

Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Mevlevi Ayinişerifi icra edildi.

Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda sanatçı Ahmet Özhan tasavvuf müziği konseri verdi. Yerli ve yabancı davetliler, Özhan'ı performansından dolayı alkışladı.

Törende, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Mesnevi sohbeti yaptı.

Konya Valisi İbrahim Akın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay birer konuşma yaparak Hazreti Mevlana'yı rahmetle yad etti.

Tören, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nca icra edilen "Mevlevi Ayinişerifi" ile sona erdi.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
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