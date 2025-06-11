Haziran'da Yaylada Kar Keyfi

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Ardahan'da yaz mevsiminde kar manzarası! Çiçeklerin açtığı yaylada, kış sonrasında kar sürprizi ile karşılaşan bölge halkı, hem kar hem de baharın tadını çıkarıyor.

Haziran ayında yaylada kar keyfi

ARDAHAN - Ardahan'da bir yanda kar, bir yanda yaz olmak üzere tek günde iki mevsim yaşanıyor.

Yaz geldi, havalar ısındı. Ama Ardahan'da iki mevsim aynı anda yaşanıyor. Ardahan'daki yaylalarda baharın açtırdığı çiçeklerle karlar aynı anda görüntülendi.

Bu yıl kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği kentte, yaylaya çıkanlar, yaz mevsiminde kar sürpriziyle karşılaşıyor. 2100 rakımlı Çataldere köyü Yaylasını ailesiyle birlikte ziyarete gelen Muhammet Kılıç, çiçeklerle eşsiz bir güzelliğe bürünen yaylada yaz mevsiminde alışılmışın dışında kar sürprizi ile karşılaştı. Yaylanın etrafını çevreleyen dağların yüksek kesimlerindeki kar birikintileri, eteklerde çiçek açan bitki örtüsüyle birleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Çocukları ile birlikte karda kaymanın tadını çıkartan Kılıç, "Haziran ayında karda kayıp sonrasında rengarenk çiçeklere kavuşmak çok güzel. Burası Ardahan merkeze bağlı 2100 rakımlı Çataldere köyü yaylası. Yaz ayında çocuklar kar keyfini yaşıyor. Bu onlar için çok güzel ve heyecanlı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Güncel
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