Haziran Ayının Çilek Dolunayı Büyüledi BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Salı gününün ilk saatlerinde Dünya'ya en yakın konuma gelen Ay, dolunay aşamasına ulaştı. BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Salı gününün ilk saatlerinde Dünya'ya en yakın konuma gelen Ay, dolunay aşamasına ulaştı. Çilek hasadı zamanında gerçekleşen bu dolunay, "Çilek Dolunayı" diye anılıyor. Bu ayın dolunayı, bu yıl Dünya'ya en yakın dolunay oldu. İşte dünyanın çeşitli noktalarından "Çilek Dolunayı" manzaraları... Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'da gökyüzünde dev dolunay görülüyor, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Peng/Xinhua) Çin'in başkenti Beijing'in Haidian bölgesinde gökyüzünde dev dolunay görülüyor, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua) Çin'in iç kesimindeki Hubei eyaletinin Shennongjia bölgesinde gökyüzünde dev dolunay görülüyor, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua) Singapur'un Marina Körfezi'nde gökyüzünde dev dolunay görülüyor, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua) Singapur'un Marina Körfezi'nde gökyüzünde dev dolunay görülüyor, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua) Batı Avustralya'nın Perth kentinin yaklaşık 200 kilometre kuzeyindeki Pinnacles'da dev dolunay görülüyor, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Bai Xuefei/Xinhua) Batı Avustralya'nın Perth kentinin yaklaşık 200 kilometre kuzeyindeki Pinnacles'da dev dolunay görülüyor, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Bai Xuefei/Xinhua) Malta'nın Floriana kasabasındaki Büyük Valetta Limanı'na demirlemiş bir büyük teknenin üzerindeki dev dolunay görülüyor, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Jonathan Borg/Xinhua) Mısır'ın Büyük Giza Piramidi yakınlarında görüntülenen dev dolunay, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua) Mısır'ın Büyük Giza Piramidi üzerinde gökyüzünde görüntülenen dev dolunay, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua) İstanbul'da arka plandaki dev dolunayla birlikte görüntülenen bir uçak, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) İstanbul'da gökyüzünde dev dolunay görülüyor, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf Açıklaması Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

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