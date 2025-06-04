Haziran ayında Erek Dağı'nda kar sürprizi

Haziran ayında Erek Dağı'nda kar sürprizi
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Van'ın 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'nın zirvesi ve etekleri, Haziran ayında karla kaplandı. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları ve sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaz mevsiminde şaşkınlık yarattı.

Haziran ayında kar sürprizi: Erek Dağı'nın etekleri beyaza büründü

VAN - Van'ın en yüksek zirvelerinden biri olan 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'nin zirvesi ile etekleri beyaza büründü.

Van'ın doğusunda yer alan ve en yüksek zirvelerinden biri olan 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'nin zirvesi ile etekleri Haziran ayında karla kaplandı. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, sadece dağın zirvesini değil, eteklerini de beyaza bürüdü. Vatandaşlar, yaz mevsiminin başlamasına rağmen kar manzarasıyla karşılaşınca şaşkınlık yaşadı. Meteoroloji yetkilileri, bölgede hava sıcaklıklarının birkaç gün daha mevsim normallerinin altında seyredeceğini belirterek, yüksek rakımlı alanlarda benzer yağışların görülebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Güncel
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